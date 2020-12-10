"Карантин выходного дня" существенно не повлиял на экономику - Нацбанк

КИЕВ. 10 декабря. УНН. По оценке Национального банка Украины, влияние "карантина выходного дня" было сравнительно незначительным в экономическом измерении, хотя и привело к ухудшению настроений бизнеса и потребителей. Об этом заявил на брифинге в четверг председатель НБУ Кирилл Шевченко, передает корреспондент УНН.

"Влияние "карантина выходного дня", по нашим оценкам, было сравнительно незначительным, хотя и привело к ухудшению настроений бизнеса и потребителей", - сказал Шевченко.

По словам главы НБУ, повышение доходов и ухудшение ожиданий, в том числе из-за неопределенности карантина, побудили граждан к активным расходам.

"Об этом свидетельствовал рост розничного товарооборота. Это также способствовало активному восстановлению экономики во втором полугодии", - добавил глава НБУ.

Ранее в Минэкономики уверяли, что введенный в ноябре "карантин выходного дня" практически не окажет влияния на итоги относительно состояния экономики (ВВП) Украины - потери только 0,04-0,06 процентных пункта в расчете за год.