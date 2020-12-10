Комитет рекомендует Раде принять в целом два законопроекта о разблокировании работы НАПК

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом законопроекты № 4470 и № 4471 о восстановлении полномочий НАПК. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВР.

Так, комитет рассмотрел проекты законов “О внесении изменений в Закон Украины „О предупреждении коррупции“ по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции” (№ 4470) и "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления особенностей составления протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172-4-172-9 и 188-46, 212-15 в отношении судьи, судьи Конституционного Суда Украины“ (№ 4471).

Сообщается, что председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина напомнила, что данные законопроекты наработанные межфракционной рабочей группой, созданной по поручению Председателя Верховной Рады для формирования компромиссного предложения о внесении изменений в Закон “О предупреждении коррупции” для восстановления полномочий НАПК и предсказания определенных особенностей декларирования для судей.

“Анастасия Радина еще раз подчеркнула, что в проекте закона № 4470 предусмотрено, что проверку всех деклараций осуществляет НАПК, одновременно введен механизм жалобы для судьи, если он чувствует, что в процессе проверки декларации на него оказывается давление”, — говорится в сообщении.

Она подчеркнула, что такая позиция согласуется и с проектом решения Венецианской комиссии, который Совет Европы обнародовал вчера.

“Венецианская комиссия отметила, что мы можем вернуть нормы признанные неконституционными в той редакции, в которой они были, в случае, если Конституционный суд ничего не сказал по сути неконституционности нормы”, — сказала народный депутат.

Так, председатель Комитета предложила рекомендовать Верховной Раде принять законопроект № 4470 за основу и в целом.

Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект № 4470 за основу и в целом.

Переходя к рассмотрению второго законопроекта, Анастасия Радина подчеркнула: “Эти два законопроекта являются единственным пакетом и содержат единую систему особенностей взаимодействия НАПК и судьями, судьями Конституционного суда”.

Сообщается, что законопроектом № 4471 вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, производных от тех особенностей проверки деклараций судей, которые предложены в законопроекте № 4470.

“Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять проект Закона № 4471 за основу и в целом”, — говорится в сообщении.

Напомним, в ВР 7 декабря зарегистрировали законопроект под № 4470 о внесении изменений в Закон Украины “О предупреждении коррупции” по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции, направленный на разблокирование работы НАПК после решения Конституционного Суда от 27 октября.