В МИД РФ отреагировали на резолюцию ООН о милитаризации аннексированного Крыма: это агитационная фальшивка

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала “агитационной фальшивкой” внесенную Украиной и принятую 7 декабря на пленарном заседании Генассамблеи ООН резолюцию по проблеме милитаризации аннексированных Москвой Крыма и Севастополя, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

“Принятая резолюция целиком построена на передергивании фактов и абсолютно бездоказательных обвинениях в адрес нашей страны, — сказала она в четверг на брифинге. — Что показательно, никаких консультаций по тексту не проводилось, можно задать вопрос почему. Потому что стыдно обсуждать эту агитационную фальшивку, там обсуждать нечего”.

Захарова заявила, что инициативу поддержала “всего лишь треть” государств-членов. “Такой расклад демонстрирует, что большая часть мирового сообщества не согласна с картиной мира, которая насаждается киевскими властями, несмотря на неприкрытый нажим, который западные кураторы Украины оказывают на многие страны”, — сказала российский дипломат.

По словам Захаровой, вместо дискуссии делегациям якобы “внушалась мысль” о том, что голосование — это подтверждение территориальной целостности Украины. “Вопрос о принадлежности Крыма был решен в 2014 году самими жителями полуострова (как считают в Москве — ред.). Крым является неотъемлемой частью РФ. Россия имеет право на своей территории проводить учения, размещать любые объекты, объявлять призыв в армию и организовывать патриотическое воспитание молодежи”, — сказала Захарова.

Ранее Кремль заявил, что Крым является якобы “суверенной территорией России, и страна, руководствуясь нормами международного права, вправе делать там все необходимое для обеспечения своей безопасности”.

Напомним, ГА ООН в понедельник приняла предложенную Украиной резолюцию о проблеме милитаризации аннексированного Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. В поддержку документа проголосовали 63 страны, еще 17 государств выступили против, 62 воздержались.

Среди проголосовавших против, помимо России, были Беларусь, Армения, Китай, Сербия, Кыргызстан, Иран, КНДР и Венесуэла.