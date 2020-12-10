В "Слуге народа" заявили, что полиция открыла производство в отношении средств НСТУ

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Национальная полиция Украина открыла уголовное производство в отношении неэффективного использования средств Национальной суспильной телерадиокомпанией Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Александр Качура, информирует УНН.

"По результатам моего обращения было возбуждено уголовное дело в отношении, на мой взгляд, неэффективного использования средств налогоплательщиков руководством НСТУ и персонально Аласанией (председатель правления НСТУ Зураб Аласания - ред.). Ожидаю объективного расследования и будем держать это на контроле", - сообщил политик.

Отметим, также недавно он выступал с критикой финансирования "Суспильного телевидения" в размере 2,2 млрд гривен в проекте бюджета на 2021 год.

Напомним, 7 декабря народный депутат Украины Александр Качура сообщил об обращении в Счетную палату о необходимости проверки использования средств Государственным агентством Украины по вопросам кино в период с 2017 до 2020 года.



Добавим, что в 2020 году бюджет Государственного агентства Украины по вопросам кино на кинопроизводство составляет 450 млн грн.