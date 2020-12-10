КСУ: Венецианская комиссия напомнила властям о необходимости уважения к суду

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Венецианская комиссия заявила, что парламент и исполнительная власть должны уважать роль Конституционного Суда Украины как "охранника" Конституции Украины и его решения должны выполняться. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"Европейская Комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) совместно с генеральным директоратом по правам человека и верховенства права Совета Европы 9 декабря 2020 года, обнародовали Срочный общий вывод о законодательной ситуации относительно антикоррупционных механизмов, сложившейся после принятия решения Конституционным Судом Украины № 13-р/2020 от 27 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принципы разделения властей и взаимоуважения между ветвями власти закреплено в Конституции Украины.

"В решении №13-р/2020 Конституционный Суд Украины от 27 октября 2020 года и в этом заключении указано, что борьба с коррупцией является важным элементом в правовом государстве, как и уважение к конституции и конституционного правосудия. Венецианская комиссия подчеркнула, что принцип разделения государственной власти заключается в частности в том, что парламент и исполнительная власть должны уважать роль Конституционного Суда Украины как "охранника" Конституции Украины, и его решения должны выполняться", - отмечается в сообщении.

В заключении отмечено, что несмотря на неоднозначное восприятие решения КСУ конституционная роль Конституционного Суда должна уважаться и Верховная Рада Украины должна выполнить его решение с учетом Конституции Украины и применимых международных стандартов.

"Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) отметила, что и в дальнейшем будет способствовать украинской власти в вопросах реализации принципа верховенства права", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, представитель Президента в Конституционном Суде, народный депутат Украины Федор Вениславский, заявил, что Венецианская комиссия подтвердила все те тезисы, которые озвучивал Президент Украины Владимир Зеленский и его представители по поводу резонансного решения Конституционного Суда Украины (КСУ) от 27 октября.

Напомним, в Конституционном Суде Украины состоялась онлайн-встреча с представителями Венецианской комиссии, стороны обсудили реформирование законодательства касательно деятельности КСУ и статуса судей Суда.

Как известно, 27 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации.