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Украина выдвинула свою кандидатуру в состав Исполнительного Совета ЮНЕСКО

Украина выдвинула свою кандидатуру в состав Исполнительного Совета ЮНЕСКО

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Украина выдвинула свою кандидатуру в состав Исполнительного Совета ЮНЕСКО на период 2021-2025 годов. Об этом сообщила председатель Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД.

"Украина выдвинула свою кандидатуру в состав Исполнительного Совета ЮНЕСКО на период 2021-2025 годов, выборы в которой пройдут в ходе 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2021 года", - приводит МИД слова Джапаровой.

Кроме того, она привлекла внимание к инициированному Президентом Украины и Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО в Украине международному флешмобу видеоприветствий по случаю 75-летия организации, приобщиться к которому Украина пригласила все страны-члены ЮНЕСКО.

Справка: Президент Украины указом №272/2020 от 14 июля 2020 назначил Эмине Джапарову председателем Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО. В соответствии с Положением о Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, утвержденного Указом Президента Украины от 26 марта 1996 года N 212/96, Секретариат Комиссии функционирует в составе Министерства иностранных дел Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, ЮНЕСКО
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