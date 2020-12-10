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СБУ проводит обыски в экс-главы Одесского облсовета Паращенко

СБУ проводит обыски в экс-главы Одесского облсовета Паращенко

Сергей Паращенко

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины и Фискальной службы проводят обыски у бывшего главы Одесского областного совета Сергея Паращенко. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе СБУ в Одесской области.

Отвечая на вопрос, действительно ли в экс-главы Одесского областного совета Сергея Паращенко проходят обыски, в пресс-службе отметили: "да".

"Детали будут вскоре", - сообщили в СБУ.

Добавим, Сергей Паращенко с 10 апреля по 11 июня 2019 года был временно исполняющим обязанности главы Одесской областной государственной администрации, а с 21 августа 2019 года по 4 декабря 2020 года возглавлял Одесский облсовет VII-го созыва.

Напомним, вчера из-за хищения бюджетных средств в Кривом Роге правоохранители провели 49 обысков.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, обыск
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