ООС зафиксировано шесть обстрелов со стороны боевиков

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала текущих суток, 10 декабря, российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь из гранатометов различных систем неподалеку населенных пунктов Водяное, Авдеевка и Лебединское.

Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано в пригороде Марьинки, где враг применял станковый противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

Также противник вел обстрел позиции Объединенных сил из стрелкового оружия вблизи населенного пункта Старогнатовка.

В пресс-центре отметили, что эти огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов не было.

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Кроме того, в районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминировано более 6 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 95 найденных взрывоопасных предметов.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил продолжает оставаться контролируемой украинскими защитниками. Наши подразделения соблюдают режим прекращения огня в полном объеме, однако в случае любого изменения оперативной обстановки готовы дать врагу достойный отпор", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 9 декабря в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 фактов нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.