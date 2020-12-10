Тенденция по делу ПриватБанка будет отрицательной, суды действуют против интересов государства - нардеп

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Северный апелляционный хозяйственный суд возобновил рассмотрение производства об отмене национализации ПриватБанка. И хотя еще есть кассационная инстанция, в целом такая тенденция - неутешительная, говорит нардеп Ярослав Юрчишин, передает УНН.

"... еще есть кассационная инстанция, поэтому в данном случае, скорее всего, государство подаст обжалование. То ли сторона, которая фактически является в процессе. Но тенденция очень негативная. Это не первое решение судей, собственно, в интересах предыдущих собственников банка, несмотря на то, что очень много есть свидетельств об их недобросовестном поведении не только в Украине", - говорит депутат.

Он также напомнил об отчете американской аудиторской компании Kroll, удостоверяющий махинации с деньгами "Привата" и вывод средств из банка, в частности, через офшоры олигархов Суркисов.

"Есть отчет Kroll, есть дела за рубежом, есть отчет ЕС. Но на самом деле очень негативная тенденция, когда представители судебной ветви власти фактически действуют против интересов государства, конечно, прикрываясь правосудием, но, как говорится, уши об обратном торчат", - отметил Юрчишин.

Он убежден, что государство в деле "Привата" будет бороться.

"... но лучшим механизмом борьбы будет доведение к ответственности предыдущих владельцев за вывод средств в украинских судах", - сказал депутат и добавил, что в этом вопросе большая ответственность лежит на украинской власти, которая сейчас, не исключено, что начнет расследование по этому делу.

Как писал УНН, ранее в СМИ обнародовали часть аудиторского отчета Kroll, в котором говорилось о схеме вывода из ПриватБанка 150 млн долларов через 6 оффшорных компаний семьи украинских олигархов Суркисов.

Речь о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, которые сегодня в украинских судах еще и пытаются отсудить у государства Украина в пользу Суркисов 350 млн долларов.