Украина и Монголия обсудили сотрудничество в туристической и образовательной сферах

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин и новоназначенный посол Монголии в Украине Бархас Дорж обсудили активизацию сотрудничества в политической, торгово-экономической, туристической и образовательной сферах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

"Украина и Монголия проведут ряд двусторонних мероприятий высокого уровня. Об этом было договорено 10 декабря во время встречи заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина с новым послом Монголии в Украине (по совместительству) Бархасом Доржем, который вручил копии верительных грамот. Евгений Енин и Бархас Дорж обсудили широкий спектр актуальных вопросов украинского-монгольского взаимодействия на международной арене и шаги по активизации сотрудничества в политической, торгово-экономической, туристической и образовательной сферах. Отдельное внимание было уделено перспективам увеличения объемов товарооборота и расширение гуманитарных обменов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заместитель министра поблагодарил посла за конструктивную позицию Монголии во время голосования относительно проектов украинских резолюций в ООН.

"Стороны подтвердили взаимное стремление их стран восстановить в ближайшее время межгосударственный диалог и провести ряд мероприятий, в частности очередной раунд политических консультаций между МИД, визиты украинских и монгольских чиновников высокого уровня, очередное заседание совместной межправительственной комиссии, которую от Украины возглавляет министр иностранных дел, а также способствовать налаживанию прямых контактов между деловыми кругами. Евгений Енин и Бархас Дорж отметили важность создания в ближайшей перспективе дипломатических миссий в Киеве и Улаанбаатаре и договорились о совместной разработке плана торжеств по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Монголией, которая будет отмечаться 21 января 2022 года", - указано в сообщении.

Напомним, Украина выдвинула свою кандидатуру в состав Исполнительного Совета ЮНЕСКО.