КСУ "забраковал" часть представления, в котором оспаривают и "карантин выходного дня"

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Конституционный суд Украины постановил Постановление об отказе в открытии конституционного производства в части конституционного представления, в котором, среди прочего нардепы оспаривают и карантин выходного дня, сообщает УНН со ссылкой на сайт суда.

“Большая палата Конституционного Суда Украины на заседании рассматривала вопрос об открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений пункта 15 постановления Кабинета Министров Украины „Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории со значительным распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2“ от 22 июля 2020 года № 641 с изменениями.

Принято Постановление об отказе в открытии конституционного производства по делу в части конституционного представления”, — указывается на сайте суда.

Как стало известно УНН, речь идет не обо всем 15 пункте карантинного постановления правительства, а о части, которая касается предпринимательской деятельности.

Вероятно, речь идет об ограничении в работе учреждений культуры, общественного питания, ТРЦ, фитнес-центров и т.п. в зависимости от уровня карантинной зоны.

Суд отказался рассматривать этот пункт якобы ввиду, что ограничения не были пролонгированы во времени.

Напомним, представительница Верховной Рады в КСУ, заместитель председателя комитета, нардеп Ольга Совгиря сообщила, что Конституционный Суд Украины открыл производство по конституционному представлению народных депутатов относительно конституционности постановления Кабинета Министров Украины, которым было введено “карантин выходного дня”.

Ранее в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно конституционности введения на территории Украины “карантина выходного дня”.