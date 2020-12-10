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Кулеба провел первую встречу с новым президентом Молдовы

Кулеба провел первую встречу с новым президентом Молдовы

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел первую официальную встречу с новоизбранным Президентом Республики Молдова Майей Санду. Об этом министр написал у себя в Twitter, передает УНН.

"Рад встречи с новоизбранным президентом Молдовы Майей Санду. С нетерпением ждем ее визита в Украину в январе 2021 года, чтобы открыть новый успешный раздел украинского-молдавских отношений, поскольку мы продолжаем двигаться вместе к членству в ЕС", - написал глава МИД.

Напомним, министр иностранных дел сегодня находится с официальным визитом в Республике Молдова. Ранее он провел встречу с молдавским коллегой Аурелиу Чокоем.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Молдова, Дмитрий Кулеба
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