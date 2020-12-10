В НАПК после заключения Венецианки напомнили: аресты за ложь в декларации надо сохранить

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Венецианская комиссия при Совете Европы опубликовала проект заключения о ситуации в Украине, сложившейся в связи с решением Конституционного Суда Украины (КСУ) по э-декларированию. Среди прочего в проекте заключения указано, что наказание в виде лишения свободы за умышленное непредставление декларации и умышленное представление недостоверных сведений с определенного предела необходимо сохранить. Это подчеркнули в НАПК, передает УНН.

В НАПК отмечают "такая черта у всех зарегистрированных законопроектах во исполнение решения КСУ увеличена вдвое - с 250 до 500 прожиточных минимумов (с ~ 500 тыс. грн до ~ 1 млн грн).

"Санкция в виде лишения свободы должна быть сохранена для наказания за наиболее значительные нарушения", - говорится в опубликованном Венецианской комиссией документе.

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Также Венецианская комиссия определила, что "Решение Конституционного Суда Украины № 13-р/2020 не имеет четкой аргументации, не основывается на международном праве и вероятно было принято с процессуальными нарушениями - нерешенным вопросом о конфликте интересов некоторых судей".

Национальное агентство по предупреждению коррупции подчеркивает, что некоторыми СМИ была распространена некорректная информация: вроде Комиссия видит одним из возможных решений ситуации проверку деклараций судей со стороны Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Но в документе четко указано, что НАПК должно оставаться единственным органом для проверки деклараций, предоставляя ВККС регулярные обобщающие отчеты о результатах полных проверок деклараций судей, отметили в НАПК.

Как сообщал УНН, Венецианская комиссия считает решение КСУ необоснованным.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.