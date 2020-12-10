ЕС расширила санкционный список за киберпреступления: Украина и Грузия присоединились к решению

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Ряд стран - среди которых Украина и Грузия - поддержали и присоединились с решением Совета ЕС о расширении санкционного списка лиц, причастных к кибернетическим атакам. Об этом говорится в Декларации высокого представителя ЕС по решению определенных третьих стран присоединиться к решению Совета ЕС в рамках Общей политики безопасности и обороны, передает УНН.

Отметим, что в решении добавлена информация о еще двух физических лицах, причастных к кибернетических атак. Речь о гражданах КНР, которым запрещен въезд на территорию ЕС и заморожены активы.

“Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория и Албания, страны Европейской зоны свободной торговли Исландия и Норвегия, члены Европейского экономического пространства, а также Украина и Грузия присоединились к этому решению Совета ЕС”, — говорится в декларации.

Европейский Союз принял во внимание такое обязательство и поздравил его.

Напомним, Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям против России за кибератаки на немецкий Бундестаг.