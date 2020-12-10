Следующая встреча ТКГ состоится 16 декабря - Резников

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в рамках минских договоренностей состоится 16 декабря. Ему будет предшествовать встреча гуманитарной подгруппы ТКГ, которая запланирована на 15 декабря. Об этом в рамках онлайн-презентации проекта “ИЗОЛЯЦИЯ: must speak” заявил вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, информирует УНН.

“На уровне политических советников идут консультации (по обмену военнопленными — ред.). И, соответственно, министров иностранных дел (стран — ред.) „Нормандского формата“. И надеемся на встречу лидеров нормандского формата в Берлине. 16-го числа (декабря — ред.) Будет следующее заседание Трехсторонней контактной группы, которому будет предшествовать заседание 15-го числа гуманитарной подгруппы. Мы каждый раз предлагаем внеочередные заседания групп и просим, и обращаемся. Мы не оставляем надежды, но сегодня дать надежду, что мы сделаем это до конца года не можем”, — отметил Резников.

Напомним, что по словам главы украинской делегации в ТКГ, важные и гуманитарные вопросы, о которых была достигнута во время саммита в “нормандской формате” 9 декабря 2019 года, не выполняются из ультиматумы России.



Также УНН подвел итоги после саммита в Париже.