Верещук о венгерском гимне на Закарпатье: есть красные линии, которые нельзя пересекать

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Венгрия является важным соседом и партнером на нашем пути в ЕС и НАТО, впрочем никто не может пересекать красные линии. Об этом в своем Facebook написала народный депутат Ирина Верещук, подводя итоги заседания Рабочей группы по противодействию гибридным угрозам, передает УНН.

“Никто не может вмешиваться в наши внутренние дела. Со всем уважением к Венгрии, защита прав украинских граждан венгерского происхождения является прерогативой государства Украина, а не Венгрии”, — добавила она.

Нардеп убеждена, что украинские спецслужбы и правоохранительные органы Украины должны работать политкорректно, с учетом культурных и этнических особенностей территории.

“Должны быть красные линии, которые никому нельзя пересекать. Государство должно уважать этнические и культурные особенности тех или иных территорий и общин. Однако Государство должно не допускать неуважения к суверенитету и территориальной целостности со стороны кого-либо”, — подчеркнула нардеп.

Также, по мнению Верещук, украинские и венгерские государственные органы должны поддерживать адекватную коммуникационную политику касательно венгерского вопроса в Закарпатье.

“Украина должна вести адекватную коммуникационную политику касательно венгерского вопроса в украинских, венгерских и международных медиа и на международных площадках”, — резюмировала нардеп.

Напомним, вчера 9 декабря, в Верховной Раде состоялось заседание рабочей группы по противодействию гибридным угрозам под председательством народного депутата Ирины Верещук.