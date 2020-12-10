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Санду свой первый зарубежный визит на посту президента совершит в Украину

Санду свой первый зарубежный визит на посту президента совершит в Украину

Майя Санду

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Избранная президенткой Молдовы Майя Санду отметила, что визит в Украину будет ее первой зарубежной поездкой в должности президента. Об этом она сказала во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает УНН со ссылкой на сообщение МИД.

Как сообщили в МИД, Кулеба поздравил Санду с убедительной победой на президентских выборах и передал ей приглашение от имени Президента Украины Владимира Зеленского посетить Украину с визитом.

Майя Санду приняла приглашение и отметила, что визит в Украину будет ее первой зарубежной поездкой в должности президента, говорится в сообщении.

"Украина приветствует успешное проведение свободных и демократических президентских выборов в Молдове, которые четко подтвердили европейский выбор молдавского народа. Мы готовы открыть качественно новую страницу в украинско-молдавских отношениях", - заявил министр.

В МИД добавили, что Кулеба выразил благодарность Майе Санду за ее четкую и последовательную позицию относительно осуждения российской агрессии и оккупации РФ украинского Крыма, поддержки территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Ранее Кулеба предложил новоизбранной Президентке Молдовы принять участие в деятельности инициированной Украиной Крымской платформе.

Напомним, министр иностранных дел сегодня находится с официальным визитом в Республике Молдова. Ранее он провел встречу с молдавским коллегой Аурелиу Чоко.

Источник: УНН
Теги: Украина, Молдова, визит
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