Не Бюджетом единым: 15 декабря в Раде планируют решить судьбу Шкарлета

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Во вторник, 15 декабря, в Раде хотят кроме Бюджета-2021 решить еще и кадровый вопрос - назначить министра образования. Об этом в своем Telegram-канале повдиомив нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

"Говорят, во вторник (15/12) хотят кроме бюджета и законов еще и кадровые вопросы решить. Например, могут вынести на Министра образования действующего и.о. Шкарлета", - написал депутат.

Железняк отметил, что по новому закону полномочия Шкарлета, как исполняющего обязанности, крайне ограничены.

Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что в Верховной Раде могут рассмотреть проект Государственного бюджета на 2021 года уже в следующий вторник, 15 декабря.

Напомним, что 26 ноября Кабмин одобрил финальный проект Государственного бюджета на 2021 год.

27 ноября финальный проект Бюджета-2021 поступил в Раду.