"Плюшки" или "ни минуты без бабла": НАБУ опубликовало крылатые выражения коррупционеров

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Национальное антикоррупционное бюро решило показать, как нечистые на руку чиновники "решают вопросы" в разных кабинетах и обнародовали подборку фраз взяточников, которые уже стали крылатыми. Речь идет об отрывках из записей разговоров должностных лиц, которые фигурируют в громких делах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на YouTube канал НАБУ.

"За 5 лет расследований НАБУ зафиксировало немало переговоров участников коррупционных преступлений. Эти записи позволяют сформировать четкое представление о том, как "решают вопросы" в некоторых кабинетах. Вашему вниманию - подборка ярких диалогов и фраз. Некоторые из них уже стали крылатыми", - отметили в ведомстве.

Из записей разговоров председателя ОАСК Павла Вовка:

- Я говорю: "Саша, да, а что это ты, ты сомневался в нашей политической проституции?" Мы ждали этого момента. Все вам вспомнить.

Из разговора судьи ОАСК Евгения Аблова с председателем суда Павлом Волком:

- Шеф, давай что-то учудим. Я готов.

- Учудим. Тебе скучно?

Вероятно, по записям в рамках расследования передачи взяток экс-главе Черновицкого облсовета Ивану Мунтяну:

- Если бы было еще хоть 30 еще сегодня?

- Ваня, смотри! Веришь! Вот, смотри ... Осталось пару гривен, и то мелкие, все! Так трудно это все!

Также стоит отметить запись в рамках расследования "янтарного дела", в котором фигурирует экс-нардеп Борислав Розенблат:

- Сто, двести, тысяча, чтобы клерки просто подняли свои задницы и пошли работать.

Из разговора с советником экс-головы Госрезерва Ярослава Погорелого о коррупционной схеме:

- В следующую среду, ***, 50 тыс. долларов США, ***.

- Красавчик.

- Ни минуты без бабла!

В записях в рамках расследования коррупции в Госрезерве есть такой диалог:

- Что, в свою очередь, мы получим за то, что мы будем платить?

- Спокойствие душевное. Душевное и моральное.

Из записей разговора посредника народного депутата Александра Юрченко о взятках за внесение изменений в законопроект:

- Возможность раздать какие-то плюшки людям, которые участвовали в процессе. Это намек.

- Плюшки. В смысле, плюшки?

- Плюшки.

Добавим, что сегодня во время получения взятки в размере 250 тыс. долларов разоблачен руководитель ГП "Морской торговый порт "Черноморск".