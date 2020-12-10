"Плюшки" или "ни минуты без бабла": НАБУ опубликовало крылатые выражения коррупционеров
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Национальное антикоррупционное бюро решило показать, как нечистые на руку чиновники "решают вопросы" в разных кабинетах и обнародовали подборку фраз взяточников, которые уже стали крылатыми. Речь идет об отрывках из записей разговоров должностных лиц, которые фигурируют в громких делах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на YouTube канал НАБУ.
"За 5 лет расследований НАБУ зафиксировало немало переговоров участников коррупционных преступлений. Эти записи позволяют сформировать четкое представление о том, как "решают вопросы" в некоторых кабинетах. Вашему вниманию - подборка ярких диалогов и фраз. Некоторые из них уже стали крылатыми", - отметили в ведомстве.
Из записей разговоров председателя ОАСК Павла Вовка:
- Я говорю: "Саша, да, а что это ты, ты сомневался в нашей политической проституции?" Мы ждали этого момента. Все вам вспомнить.
Из разговора судьи ОАСК Евгения Аблова с председателем суда Павлом Волком:
- Шеф, давай что-то учудим. Я готов.
- Учудим. Тебе скучно?
Вероятно, по записям в рамках расследования передачи взяток экс-главе Черновицкого облсовета Ивану Мунтяну:
- Если бы было еще хоть 30 еще сегодня?
- Ваня, смотри! Веришь! Вот, смотри ... Осталось пару гривен, и то мелкие, все! Так трудно это все!
Также стоит отметить запись в рамках расследования "янтарного дела", в котором фигурирует экс-нардеп Борислав Розенблат:
- Сто, двести, тысяча, чтобы клерки просто подняли свои задницы и пошли работать.
Из разговора с советником экс-головы Госрезерва Ярослава Погорелого о коррупционной схеме:
- В следующую среду, ***, 50 тыс. долларов США, ***.
- Красавчик.
- Ни минуты без бабла!
В записях в рамках расследования коррупции в Госрезерве есть такой диалог:
- Что, в свою очередь, мы получим за то, что мы будем платить?
- Спокойствие душевное. Душевное и моральное.
Из записей разговора посредника народного депутата Александра Юрченко о взятках за внесение изменений в законопроект:
- Возможность раздать какие-то плюшки людям, которые участвовали в процессе. Это намек.
- Плюшки. В смысле, плюшки?
- Плюшки.
Добавим, что сегодня во время получения взятки в размере 250 тыс. долларов разоблачен руководитель ГП "Морской торговый порт "Черноморск".