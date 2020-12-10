В МИД заявили, что видят Россию частью "Крымской платформы"

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Мы видим Россию частью "Крымской платформы", поскольку с ней нам и приходится вести переговоры по деоккупации полуострова. Однако Кремль пытается дискредитировать эту площадку. Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает УНН.

"Наша позиция заключается в том, что мы видим Россию частью платформы, поскольку с ней нам и приходится вести переговоры по деоккупации полуострова. Поэтому мы открыты для такой возможности и для участия, но мы также понимаем, что РФ ведет себя неконструктивно, потому ожидания конструктивного взаимодействие с Россией в рамках платформы небольшие, я бы так сказал", - отметил Николенко.

Представитель МИД также добавил, что на неофициальном уровне РФ пытается препятствовать созданию "Крымской платформы".

"Россия публично говорит о том, что она не собирается вести никаких переговоров, но мы знаем, что неофициально Россия работает в странах и, безусловно, препятствует реализации этой инициативы, как и других инициатив, направленных на освобождение украинских территорий", - сказал он.

Ранее руководство Украины объявило о создании международной площадки, которая будет заниматься проблемами Крыма - Крымской платформы. Крымская платформа должна стать новым международным форматом для повышения эффективности и координации действий международного сообщества по деоккупации Крыма и защиты прав и интересов крымчан.

Крымская платформа должна работать на нескольких уровнях. Первый - самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств. Второй - уровень глав МИД и министров обороны. Третий - межпарламентский уровень. И четвертый - уровень экспертов.