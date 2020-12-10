Лидеры ЕС согласовали продление санкций в отношении России еще на полгода

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе в четверг, 10 декабря, согласовали продление еще на полгода - до конца июля 2021 года - введенных 2014 экономических санкций против России из-за нарушения им территориальной целостности Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь главы президента Европейского Совета Шарля Мишеля, передает УНН со ссылкой на DW.

Европейские лидеры констатировали, что не произошло прогресса в осуществлении минских договоренностей, поэтому санкции против России подлежат продлению.

Санкции против РФ были введены в июля 2014 года после аннексии Россией полуострова Крым. 19 марта 2015 Совет ЕС связала срок действия санкций с полным выполнением минских соглашений. Последний раз эти ограничительные меры удлинялись до 31 января 2021 года.

Секторальные санкции предусматривают запрет на доступ к рынку капиталов Евросоюза для нескольких российских банков и компаний, эмбарго на поставки в РФ оружия и товаров двойного назначения, а также перекрытия доступа к технологиям и услуг в энергетике, в частности в добыче нефти в глубоководных, арктических или шельфовых месторождениях.

Ранее ряд стран — среди которых Украина и Грузия — поддержали и присоединились к решению Совета ЕС о расширении санкционного списка лиц, причастных к кибернетических атак.

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