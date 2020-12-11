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В ОГПУ заявили, что Украина направила 14 обращений по Крыму и ОРДЛО в Международный суд

В ОГПУ заявили, что Украина направила 14 обращений по Крыму и ОРДЛО в Международный суд

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Украина направила в Международный уголовный суд 14 обращений по поводу преступлений против человечности в аннексирована Россией Крыма и ОРДЛО. Об этом рамках онлайн-презентации проекта «ИЗОЛЯЦИЯ: must speak» заявил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, передает УНН.

Также заместитель генпрокурора сообщил, что планирует 11 декабря встретиться с прокурором Международного суда для обсуждения дальнейших шагов.

“Я думаю, что всем этим действиям, тяжелым международным преступлениям, будет дана объективная оценка”, — сказал Гюндуз Мамедов.

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Ранее Мамедов сообщал, что в около 160 тюрьмах на оккупированных территориях Донбасса в разное время удерживали около 3,5 тыс. человек.

Источник: УНН
Теги: Офис Генпрокурора, Россия, Донбасс, Крым, Украина, Международный суд ООН
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