В Кабмине согласовывают выделение средств для больниц "Укрзализныци" для лечения больных COVID-19 - Степанов

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Министерство здравоохранения подготовило проект постановления Кабинета министров о выделении средств больницам "Укрзализныци" на дополнительное оборудование для борьбы с COVID-19. Сейчас он проходит согласование в соответствующих министерствах. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Конечно, мы понимаем, каким образом оказывать медицинскую помощь, какие больницы должны предоставлять эту медицинскую помощь. В том числе, в перечень этих больниц мы привлекаем не только коммунальные больницы, которые находятся в собственности общины, а кроме того добавляем еще и больницы так называемые "ведомственные". Это больницы и "Укрзализныци". Кстати, для того, чтобы они нормально функционировали, подготовлено уже проект постановления Кабинета министров Министерством здравоохранения о выделении средств этим больницам на дополнительное оборудование из фонда по борьбе с "ковидом". Сейчас он проходит согласование в соответствующих министерствах", - сообщил Степанов.

Он отметил, что Киевская клиническая больница на железнодорожном транспорте будет законтрактована НСЗУ по "ковид-пакету" уже сегодня.

"Они согласовали все документы, она отвечает соответствующим критериям, и это означает, что все условия, которые необходимы для приема больных COVID-19, в медучреждении есть. Потому что там достаточно четкие требования, установленные государством по приему больных COVID-19... в больнице сейчас сформировано 5 бригад для лечения больных COVID-19... в больнице есть 5 аппаратов искусственной вентиляции легких. На сегодняшнее утро есть соответствующие баллоны заправлены, баллоны с кислородом. То есть, в больнице есть кислород, они обеспечены определенным количеством средств индивидуальной защиты. Также решен вопрос касательно врачей-инфекционистов. Они делегированы в эту больницу из Киевской клинической больницы №2", - добавил министр.

Напомним, у Зеленского рассказали, что будут размещать пациентов с COVID-19 в институтах Национальной академии медицинских наук и больницах "Укрзализныци" в ургентных случаях.

Также напомним, в Украине уже 872 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 13 514.