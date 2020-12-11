Проблема привлечения инвестиций: Зеленский назвал "ключевые задачи" для Украины на 2021 год

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Для Украины ключевой задачей на 2021 год является обеспечение законности, повышение доверия со стороны инвесторов и защита их прав. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время первой ежегодной международной конференции "Украина: инвестиционная гавань во времена перемен", передает корреспондент УНН.

"В течение 2020 года Украина осуществила исторические реформы, поддержав бизнес-сообщество: приняла законодательство о создании рынка земли, установила прозрачные дополнительные правила, предоставила доступные займы для поддержки бизнеса, преуспела в приватизации, подписала первые концессионные соглашения, мы запустили цифровую платформу "Дія" для бизнеса и граждан, что поставило Украину на один уровень с ведущими странами мира в предоставлении цифровых услуг электронных паспортов и это только начало", - рассказал Зеленский.

Он рассказал, что государство продолжит создавать благоприятную среду в Украине, чтобы бизнес мог инвестировать, расширяться и открывать новые рабочие места.

"Для нас ключевой задачей на 2021 год является обеспечение законности, повышение доверия со стороны инвесторов и защита их прав. Это также важно в контексте продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом, которое имеет решающее значение для обеспечения макроэкономической стабильности в Украине. Вместе мы работаем над успешным будущим Украины и всех украинцев. Ваш успех - это наш успех", - сказал Президент.

Напомним, глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Международный валютный фонд дает кредит только тем странам, которые имеют структурные проблемы, пока Украина является одной из таких стран.

Как сообщалось, инициированные Президентом Владимиром Зеленским законы по поддержке бизнеса на период карантина, предусматривающие помощь в 8 тысяч гривен, списание и отсрочку погашения налогового долга, вступили в силу с 10 декабря.