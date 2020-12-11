Защищать интересы государственного "Привата" сейчас в состоянии разве что G7, - политолог

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В то время как ЕС констатировал слабые темпы расследования схем вывода средств из “Приватбанка”, украинские разработки суды в споре за государственный актив раз за разом становятся на сторону олигархов. Поэтому защищать интересы Украины сейчас взялись разве что послы Большой семерки, которые на одну чашу весов ставят финансовые транши для нашей страны и требование о честном расследование отмывания денег с “Привата”. Об этом в комментарии УНН рассказал политолог Виктор Бобиренко.

“Я всегда акцентирую внимание на том, что почему-то получается так, что интересы государства Украина и украинского народа, которых ограбили защищают в Лондоне. А только в Украине олигархи, которые могут быть причастны к выводу средств из банка чувствуют себя очень хорошо.

Здесь они мутят воду, подыгрывают россиянам, для того, чтобы здесь был постоянный хаос.

В государстве Украина реальная власть принадлежит олигархам. И единственное противоядие, это антикоррупционные органы и G7. Вот эти 7 посольств, которые ставят украинскую власть перед условием — „или вы все-таки играете по правилам, и они ничего не могут выиграть в судах, или вы не получаете транш“. Они прекрасно понимают, что правосудие у нас купленное”, — сказал эксперт.

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Бобиренко добавил, что последние решения судов, в частности, в пользу Суркисов (которые признаны связанными лицами с “Приватом”), есть “мотивированными”.

“Понятно, что здесь происходила „мотивация“ судей. Какая мотивация, ну мы тут понимаем, что она может быть разная”, — говорит эксперт и добавляет, что бывшие акционеры банка не столько хотят получить назад банк, как снова взять с него деньги и “прикрыть” международные судебные процессы.

Как писал УНН, ранее в СМИ обнародовали часть аудиторского отчета Kroll, в котором говорилось о схеме вывода из ПриватБанка 150 млн долларов через 6 оффшорных компаний семьи украинских олигархов Суркисов.

Речь о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, которые сегодня в украинских судах еще и пытаются отсудить у государства Украина в пользу Суркисов 350 млн долларов.

Напомним, по мнению экспертов, расследование дела о махинациях и вывод средств с “ПриватБанка” сегодня затягивается из-за непрофессионализма кадров НАБУ и их полной политической ангажированности.