В Парагвае осудили российскую оккупацию Крыма: реакция Украины

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Украины поприветствовало принятие Палатой депутатов Национального конгресса Парагвая декларации, осуждающей попытку незаконной аннексии Россией Крыма. Об этом говорится в заявлении, обнародованном в Twitter внешнеполитического ведомства Украины, передает УНН.

"Поздравляем принятие Палатой депутатов Национального конгресса Парагвая декларации №557, осуждающую попытку незаконной аннексии Россией Крыма. Это решение является проявлением солидарности с Украиной и поддержкой территориальной целостности нашей страны", - заявили в министерстве.

Отметим, что накануне посольство Украины в Аргентинской Республике сообщило, что Национальный конгресс Парагвая принял декларацию об осуждении аннексии Россией Крыма.

Как сообщал УНН, на заседании Генассамблеи в понедельник, 7 декабря, более 60 стран поддержали проект усиленной резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей".

Стоит отметить, Парагвай от голосования за резолюцию воздержался.