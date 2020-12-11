Украина планирует изменить соглашение о свободной торговле с ЕС в следующем году - Стефанишина

КИЕВ. 11 декабря. УНН. С начала следующего года откроется возможность либерализировать и расширить соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и странами Европейского Союза. Об этом во время пресс-конференции "Украина: инвестиционная отрасль во времена перемен" сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает корреспондент УНН.

"1 января 2021 года открывается возможность пересмотреть условия этой торговли в направлении дальнейшей либерализации. Вы много слышали о квотах и таможенных ставках... Обновление торговой части Соглашения об ассоциации предусматривает два элемента - первый в продукции, по которой мы договоримся с Европейским Союзом - обнуление квот, то есть установление нулевой ставки пошлины, независимо от объема, или обнуление пошлин по определенной продукции - это в первую очередь коснется продукции с высокой степенью переработки", - отметила она.

По ее словам, с июля этого года правительственная команда начала консультации по этому поводу с бизнесом.

"Эти консультации охватывают все горизонтальные и секторальные ассоциации и запросы от любых компаний, мы проводили консультации также и в регионах с участием наших министерств, в первую очередь Министерства экономики... Сегодня мы понимаем, что кроме сфер, по которым мы будем предлагать полную либерализацию, мы будем предлагать расширить само соглашение", - добавила Стефанишина.

Напомним, с начала действия зоны свободной торговли экспорт Украины в ЕС составляет 40% от общего экспорта.

Как ранее сообщалось в УНН, со следующего года будет действовать зона свободной торговли между Украиной и Великобританией.

Справка: Начиная с 1 января 2016 года условия торговли между Украиной и ЕС регламентируются Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС (в период с 1 января 2016 по 31 августа 2017 в режиме временного применения. С 1 сентября 2017 Соглашение об ассоциации вступило в силу в полном объеме). Для того, чтобы воспользоваться преференциями в рамках свободной торговли между Украиной и ЕС, товар должен быть происхождением из Украины или ЕС и соответствовать правилам происхождения, определенным в Протоколе I Соглашения об ассоциации.

Установление беспошлинных тарифных квот ЕС, по данным Минэкономики, обновленными в 2018 году, было предусмотрено для 36 видов товаров (говядина, свинина, мясо баранины, мясо птицы, молоко, сливки, йогурты, зерновые, отруби, мед, сахар, крахмал, грибы, чеснок, солод, виноградный и яблочный соки, сливочное масло, сигареты, этанол, яйца и альбумины, другие). При этом для свинины, мяса птицы, грибов, яиц и альбуминов установлены дополнительные тарифные квоты. Кроме того, для 18 товаров тарифные квоты предусматривают увеличение объемов в течение 5 лет с даты применения торговых положений Соглашения.

В свою очередь, Украина по состоянию на 2018 год установила тарифные квоты для 3 видов товаров (мясо свинины; мясо птицы и полуфабрикаты из мяса птицы и сахар) и предусмотрела дополнительные тарифные квоты для мяса птицы и сахара.