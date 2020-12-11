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Басманный суд Москвы решил заочно "арестовать" оправданного нацгвардейца Маркива

Басманный суд Москвы решил заочно "арестовать" оправданного нацгвардейца Маркива

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, обвиняемого в якобы убийстве двух журналистов под Славянском в мае 2014 года и ранее оправданного Миланским апелляционным судом, отмечает УНН ссылкой на материалы дела № 3/1-0358/2020 в российском суде.

“Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Виталия Маркива, обвиняемого по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ”, — сообщили эту информацию также федеральному агентству ТАСС в пресс-службе суда.

В суде не уточнили других подробностей, однако источник российского агентства в правоохранительных органах подчеркнул, что речь идет именно о военнослужащем Национальной гвардии Украины Виталии Маркиве, оправданном 3 ноября этого года Апелляционным судом Милана.

4 ноября Виталий Маркив вернулся в Украину. Нацгвардеец предположил участие Российской Федерации в организации его ареста и вынесении приговора.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина
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