Басманный суд Москвы решил заочно "арестовать" оправданного нацгвардейца Маркива

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, обвиняемого в якобы убийстве двух журналистов под Славянском в мае 2014 года и ранее оправданного Миланским апелляционным судом, отмечает УНН ссылкой на материалы дела № 3/1-0358/2020 в российском суде.

“Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Виталия Маркива, обвиняемого по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ”, — сообщили эту информацию также федеральному агентству ТАСС в пресс-службе суда.

В суде не уточнили других подробностей, однако источник российского агентства в правоохранительных органах подчеркнул, что речь идет именно о военнослужащем Национальной гвардии Украины Виталии Маркиве, оправданном 3 ноября этого года Апелляционным судом Милана.

4 ноября Виталий Маркив вернулся в Украину. Нацгвардеец предположил участие Российской Федерации в организации его ареста и вынесении приговора.