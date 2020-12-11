ООС: с начала суток боевики трижды нарушили "режим тишины"

КИЕВ. 11 декабря. УНН. На Донбассе с начала суток боевики трижды нарушили "режим тишины". Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает УНН.

"По состоянию на 12:00 текущих суток, российско-оккупационные войска трижды нарушили договоренности достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. На Луганском направлении, противник открывал огонь из стрелкового оружия неподалеку Зайцевого", - отметил он.

Сообщается, что на Донецком направлении, вблизи Маринки противник вел огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку Водяного совершил несколько очередей из стрелкового оружия.

"На враждебные провокации, наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь или ранений среди украинских подразделений нет", - подытожил Шаравара.

Напомним, за минувшие сутки, 10 декабря, боевики восемь раз нарушили "режим тишины" на Донбассе.