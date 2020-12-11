Зеленский примет участие в заседании Венецианской комиссии относительно КСУ

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в 125-й пленарной сессии Венецианской комиссии, где планируют утвердить выводы по вопросу вокруг Конституционного Суда после его решения от 27 октября. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Главы государства Юлия Мендель.

"Президент Владимир Зеленский будет участвовать в заседании Венецианской комиссии", - сообщила собеседница УНН.

Так, стоит отметить, что 125-пленарная сессия Венецианской комиссии проходит 11-12 декабря в дистанционном формате.

На заседании члены Комиссии должны утвердить два срочных вывода относительно законодательной ситуации касательно антикоррупционного механизма, а также реформирования Конституционного Суда Украины.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 25 декабря обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства государства после резонансного решения Конституционного Суда.

Добавим, уже есть два вывода Венецианской комиссии относительно ситуации с Конституционным Судом Украины и принятым им решением от 27 октября по э-декларированию и антикоррупционному законодательству. Накануне "Венецианка" обнародовала "Срочный общий вывод" о законодательной ситуации с механизмами противодействия коррупции в соответствии с решением КСУ.

Позже - второй вывод относительно ситуации с КСУ. Заключение включает рекомендации Верховной Раде более четко прописать ситуации, при которых может быть ограничена деятельность Конституционного Суда, а судьям КСУ рекомендуют более конкретно указывать причины неконституционности законов при принятии решений.

Напомним, в начале декабря стало известно, что Венецианская комиссия рассмотрит законопроекты Президента Украины Владимира Зеленского относительно перезагрузки КСУ.

Окончательное решение по КСУ Венецианская комиссия планирует принять 11 декабря.

Как сообщал УНН, 27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

После этого Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, принявших соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Впоследствии к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

В ВР при этом создали рабочую группу, которая должна была разработать три законопроекта для разрешения ситуации - возврат электронного декларирования, изменения в Уголовный Кодекс и изменения в закон о КСУ - до 1 декабря.

Участник рабочей группы, нардеп Ярослав Юрчишин уточнял, что рабочая группа не завершит свою работу 1 декабря, как ожидалось, а продолжит ее, пока не предложит решение по одному из вопросов - относительно КСУ.

Позже Зеленский призвал Раду не рассматривать законопроект о перезагрузке КСУ до выводов Венецианской комиссии.