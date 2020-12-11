Государственно-частное партнерство: в Минэкономики заявили об основном достижении в этом году

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В этом году одним из основных достижений Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства и в целом правительства является привлечение инвестиций на условиях государственно-частного партнерства. Такое мнение высказала заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Ирина Новикова во время первой ежегодной международной конференции "Украина: инвестиционная гавань во времена перемен", передает корреспондент УНН.

"Говоря об инвестиционном климате в Украине, имеет большое значение, какие инструменты мы используем для привлечения инвестиций, как мы работаем с инвесторами... Я считаю, что одним из основных достижений Минэкономики и в целом правительства является привлечение инвестиций именно на условиях государственно-частного партнерства. поскольку, действительно, именно в 2020 году были заключены первые крупные концессионные соглашения", - рассказала Новикова.

Новикова отметила, что один из инструментов, над развитием которых работает Минэкономики - это индустриальные парки.

"На сегодня в реестре содержится 44 индустриальных парка. Мы считаем, что это будут привлекательные инвестиционно-промышленные площадки", - сказала Новикова.

Как сообщалось, чистый приток прямых иностранных инвестиций в январе-октябре этого года оценен в 221 млн долл., тогда как за соответствующий период прошлого года чистый приток составил 4,5 млрд долл., падение - в 20 раз.

Напомним, в сентябре 2019 года Президент Владимир Зеленский поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию передать в концессию два украинских портах "Ольвия" и "Херсон", что было успешно реализовано досрочно.

"Ольвия", в частности, передана катарской компании, которая взяла на себя обязательства инвестировать в порт 3,4 млрд грн и еще 80 млн грн - в инфраструктуру Николаева. В то же время, платеж государству составит 80 млн грн с учетом индексации и 0,75% от чистого дохода концессионера, что в 16 раз больше, чем прибыль порта за прошлый год.