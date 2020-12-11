Верещук: правительство определило оптимальные даты для ввода локдауна

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Правительство определило оптимальные даты для ввода локдауна. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила народный депутат Ирина Верещук, передает УНН.

"После консультаций с бизнесом, после консультаций с органами местного самоуправления, уже новоизбранными, после консультаций со всеми, так сказать, экспертными группами правительство пришло к выводу, что самое оптимальное ввести локдаун с 8 по 24 января", - сказала она.

Верещук добавила, что поддерживает правительственную инициативу продлить работу общественного транспорта на период локдауну.

"Я была абсолютным противником того, чтобы закрывали транспорт. Потому понимала, что людям надо передвигаться, и не только с целью развлекаться. Люди будут передвигаться, чтобы выживать", - подчеркнула она.

Вместе с тем, бизнес считает, что локдаун был введен избирательно, добавила нардеп.

"Продуктовые магазины и супермаркеты будут работать, аптеки, банки, почтовые операторы и гостиницы - тоже, тогда вопрос, в чем локдаун? Потому бизнесмены спрашивают: если открыты гостиницы - почему не могут быть открыты рестораны? И начинается множество вопросов. Однако, я так понимаю , что решение принято бесповоротно. И за месяц - до 8 января - мы должны доработать все необходимые шаги: чтобы были выплачены все необходимые помощи, все пенсии и зарплаты, все, чтобы люди могли прожить этот период", - подчеркнула она.