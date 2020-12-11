Буславец провела консультации с Энергосообществом и ЕБРР по управлению ТЭК

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Министерстве энергетики проведены консультации с директором секретариата Энергетического сообщества Янезом Копачем, представителями сообщества и ЕБРР относительно разграничения видов деятельности по передаче, распределению, поставке и производству электрической энергии, сообщает пресс-служба Минэнерго, передает УНН.

Минэнерго представило концепцию оптимизации управления объектами ТЭК, которой предусмотрена передача производителей и поставщиков электроэнергии/газа в управление Кабинета Министров и другим ЦОИВ. В то же время, права на управление оператора системы передачи (НЭК "Укрэнерго") и оператора газотранспортной системы (АО "Магистральные газопроводы Украины" и ООО "Оператор ГТС Украины") должны быть переданы Министерству энергетики.

Этот подход соответствует третьему энергетическому пакету, в частности, в части отделения и сертификации операторов системы передачи и ГТС.

Концепция не противоречит обязательствам, взятым в рамках Договора об учреждении Энергетического сообщества и Соглашения об ассоциации.

Реализация такого подхода позволит реформировать энергетический сектор и активизировать процесс интеграции энергорынков Украины на рынки ЕС.

Минэнерго открыто для обсуждения - процесс принятия решений должен быть открыт, прозрачен и сфокусирован на повышении эффективности энергосектора Украины.

Стороны также договорились о дальнейшем проведении консультаций с Европейской Комиссией, секретариатом Энергетического сообщества, Всемирным банком, ЕБРР и другими заинтересованными сторонами.