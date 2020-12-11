Верещук: мы должны быть готовыми к отъезду наших врачей за границу

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Украина должна быть готова к отъезду врачей за границу. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила народный депутат Ирина Верещук, передает УНН.

Отечественные врачи могут принять решение в пользу другого государства из-за сверхнизких заработных плат в Украине, объяснила нардеп.

"Я слышала Степанова (Максим Степанов, министр здравоохранения, - ред.) в пятницу с трибуны ВР во время часа вопросов к правительству, и его выступление было весьма критичным. Он четко отметил, что тех зарплат и даже заложенных денег в госбюджете на следующий год на выплату всех необходимых заработных плат и их поднятия не хватит. Он даже слишком эмоционально называл фамилию врача и говорил о том, что 5-7 тыс. грн - это не те деньги, о которых мы можем говорить. И это на фоне того, что Польша, например, не будет делать нострификации дипломов наших врачей, и на период пандемии позволит въехать украинским врачам и медперсоналу в Польшу на работу.

Поэтому мы должны готовиться к тому, что врачи будут принимать решение в пользу другого государства", - говорит Верещук.