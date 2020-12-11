Аваков отреагировал на решение РФ "арестовать" Маркива

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Режим президента РФ Владимира Путина фактически признал свое участие в попытке фальсификации дела нацгвардейца Виталия Маркива решением о заочном аресте военнослужащего. Об этом в Twitter написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.

"Путинский режим фактически признал свое участие в попытке фальсификации дела нацгвардейца Виталия Маркива. А когда не удалось - начинает нескрываемое собственное преследование! Как говорят в России: "На воре и шапка горит!" Украина никогда не оставит своего солдата", - подчеркнул глава МВД.

Напомним, Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, обвиняемого в якобы убийстве двух журналистов под Славянском в мае 2014 года и ранее оправданного Миланским апелляционным судом.

В суде не уточнили остальных подробностей, однако источник российского агентства в правоохранительных органах подчеркнул, что речь идет именно о военнослужащем Национальной гвардии Украины Виталии Маркиве, оправданного 3 ноября этого года Апелляционным судом Милана.

Как сообщал УНН, 4 ноября Виталий Маркив вернулся в Украину. Нацгвардеец предположил участие Российской Федерации в организации его ареста и вынесении приговора.