Украина быстрее всех в мире строит цифровое государство - Федоров

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Украина делает самый быстрый прогресс в мире по построению цифрового государства. Об этом во время пресс-конференции "Украина: инвестиционная отрасль во времена перемен" сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает корреспондент УНН.

"Украина делает самый быстрый прогресс в мире с точки зрения построения цифровой государства. Первые в мире запустили электронные паспорта, четвертые в Европе запустили электронные водительские удостоверения, сделали быструю возможность регистрации бизнеса. На сегодняшний день мы являемся страной, которая делает самый быстрый прогресс с точки зрения построения цифрового государства в мире - это новые рынки, новые возможности в нашей стране", - отметил он.

Напомним, правительство Швеции и Программа развития ООН (ПРООН) предоставляют финансирование на поддержку электронных и инклюзивных сервисов для уязвимых групп населения Украины в размере 128 млн грн.

Как ранее сообщал УНН, Минцифры ликвидировало справку о составе семьи, которая была необходима для получения ряда государственных услуг. Это уменьшит административную нагрузку и упростит получение государственных услуг для украинцев.