Украина планирует распространить действие Соглашения о свободной торговле с ЕС на фармацию и рынок морепродуктов

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Украина планирует распространить действие Соглашения о свободной торговле со странами ЕС на фармацию и рынок морепродуктов. Об этом во время пресс-конференции "Украина: инвестиционная отрасль во времена перемен" сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает корреспондент УНН.

"Мы сможем дать более широкий доступ украинским производителям на 500-миллионный рынок ЕС... Сегодня мы понимаем, что кроме сфер, по которым мы будем предлагать полную либерализацию, мы будем предлагать расширить саму сделку. Например, в 2007-2008 годах велись переговоры по Соглашению об ассоциации, у нас фактически был развит рынок фармацевтической продукции, а сегодня фармацевтический рынок - один из самых активных рынков, которые мы хотим приобщить к обновлению. Так же рынок морепродуктов, который не очень охвачен возможностями, которые предоставляет Соглашение", - отметила она.

Напомним, с начала следующего года откроется возможность либерализовать и расширить Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и странами Европейского Союза.

Так, с начала действия зоны свободной торговли экспорт Украины в ЕС составляет 40% от общего экспорта.

Справка УНН: Начиная с 1 января 2016 года условия торговли между Украиной и ЕС регламентируются Соглашением о ассоциации между Украиной и ЕС (в период с 1 января 2016 года по 31 августа 2017 года в режиме временного применения. С 1 сентября 2017 года Соглашение об ассоциации вступило в силу в полном объеме). Для того, чтобы воспользоваться преференциями в рамках свободной торговли между Украиной и ЕС, товар должен быть происхождением из Украины или ЕС и соответствовать правилам происхождения, определенным в протоколе I Соглашения об ассоциации.

Установление беспошлинных тарифных квот ЕС, по данным Минэкономики, обновленными в 2018 году, было предусмотрено для 36 видов товаров (говядина, свинина, мясо баранины, мясо птицы, молоко, сливки, йогурты, зерновые, отруби, мед, сахар, крахмал, грибы, чеснок, солод, виноградный и яблочный соки, сливочное масло, сигареты, этанол, яйца и альбумины, другие).

При этом, для свинины, мяса птицы, грибов, яиц и альбуминов установлены дополнительные тарифные квоты. Кроме того, для 18 товаров тарифные квоты предусматривают увеличение объемов в течение 5 лет с даты применения торговых положений Соглашения.

В свою очередь, Украина, по состоянию на 2018 год, установила тарифные квоты для 3 видов товаров (мясо свинины; мясо птицы и полуфабрикаты из мяса птицы и сахар) и предусмотрела дополнительные тарифные квоты для мяса птицы и сахара.

С начала 2020 года украинские экспортеры использовали возможности 19 из 40 тарифных квот в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Всего на этот год Евросоюз увеличил квоты для 18 сельскохозяйственных позиций. Среди них - мясо птицы (с 19,2 тысячи тонн до 20 тысяч тонн) и яйца (с 2,7 тысячи тонн до 3 тысяч тонн).