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Для привлечения инвестиций Украина должна стать самым удобным государством в мире для людей и бизнеса - Федоров

Для привлечения инвестиций Украина должна стать самым удобным государством в мире для людей и бизнеса - Федоров

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Для того, чтобы привлечь инвестиции в страну, Украина должна стать самым удобным государством в мире для людей и бизнеса, ведь предприниматели быстро принимают решения об инвестициях и перемещении бизнеса в другой город или страну. Об этом во время пресс-конференции "Украина: инвестиционная отрасль во времена перемен" сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает корреспондент УНН.

"Сегодня люди очень быстро, тем более те люди, которые связаны с технологиями, предприниматели, очень быстро принимают решение, куда переместиться: в какой город, в какую страну, где инвестировать, где тратить деньги. И мы должны понимать, что происходит в мире, чтобы понять, какую стратегию конкуренции нам выбрать. Мы четко понимаем всю мировую систему координат, и четко понимаем, что единственная стратегия Украины - это стать самым удобным государством в мире для людей и бизнеса с точки зрения государственных услуг, с точки зрения административных услуг, с точки зрения публичных услуг, когда мы конкурируем со всем миром", - отметил он.

Так, по словам Федорова, Украине нужно упрощать все процедуры.

"Поэтому нам нужно быстрее, проще, удобнее делать все государственные услуги, которые на сегодня есть в нашем государстве. Для этого нужно упрощать все процедуры, скорее развивать цифровое государство с точки зрения реестров киберзащиты, максимально покрывать всю страну интернетом", - подытожил он.

Напомним, по словам Михаила Федорова, Украина делает самый быстрый прогресс в мире по построению цифрового государства.

Источник: УНН
Теги: Украина, инвестиции, Михаил Федоров
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