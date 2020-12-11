Верещук сообщила, кому украинский народ доверяет больше всего

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Украинский народ больше всего доверяет армии, но происходит снижение желания идти на военную службу. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила народный депутат Украины Ирина Верещук, передает УНН.

"Давайте признаем, что украинский народ больше всего доверяет армии. Социология показывает, что даже больше чем церкви. Мы имеем огромный потенциал, и несмотря на то, мы видим демотивацию, снижение желания идти служить, потому что посмотрите - 46 тыс. военнослужащих и членов их семей ждут в очереди на получение жилья. Нерациональное использование имущества, нерациональное использование земель министерства обороны. Все то, что пишут, говорят, слушают и видят сегодня украинцы требует немедленных "хирургических" методов", - подчеркнула она.

Верещук добавляет, что больше нет времени для наблюдения, нужны четкие действия направленные на развитие армии.

"И если мы сейчас все дискутируя возьмем и каждый по капле, за шагом сделает то, что должен сделать на своем месте, мы за год можем увидеть другую армию. Других людей в ней, мотивированных, действительно со стратегическим видением, с людьми, которые хотят управлять армией и могут это делать. Я всех призываю объединяться, конфликты конфликтами, но нам есть что делать для нашего войска", - резюмировала она.

Справка УНН. Ирина Верещук закончила Рава-Русскую школу с золотой медалью, после чего поступила в Военный институт при Львовской политехнике.