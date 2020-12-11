У одного из фигурантов по "делам Хизб ут-Тахрир" диагностировали COVID-19

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Один из фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Билял Адилов получил положительный тест на коронавирусную болезнь COVID-19 и сейчас находится на карантине в нечеловеческих условиях. Об этом сообщил его адвокат Айдер Азаматов, передает УНН со ссылкой на "Крымскую солидарность".

"У политзаключенного Биляла Адилова, фигуранта второй симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир", подтвердился COVID-19. Он сдал положительный тест в следственном изоляторе на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим Адилова сегодня не доставили конвоиры на судебное заседание по продлению меры пресечения в виде содержания под стражей. Его проведут без участия обвиняемого.

"Он находится на карантине на данный момент - в нечеловеческих условиях. Дальнейшее пребывание Биляла Адилова в условиях следственного изолятора ставит под угрозу не только здоровье, но и его жизнь, жизнь окружающих. Медики СИЗО подтвердили наличие у Адилова COVID-19 и есть документы, подтверждающие это. Есть вероятность того, что люди, которые с ним контактировали, могли также быть зараженными, что может привести к печальным последствиям. Защитники Адилова должны принять все необходимые меры для того, чтобы ему изменили меру пресечения", - сообщил адвокат.

Так, 25 крымскотатарских общественных активистов — Руслан Сулейманов, Алим Каримов, Рустем Шейхалиев, Меджит Абдурахманов, Яшар Муединов, Билял Адилов, Джемиль Гафаров, Риза Изетов, Иззет Абдуллаев, Асан Яников, Шабан Умеров, Тофик Абдулгазиев, Сейтвели Сейтабдиев, Рустем Сейтхалилов, Аким Бекиров, Фарход Базаров, Сервет Газиев, Сейран Муртаза, Эрфан Османов, Осман Арифмеметов, Ремзи Бекиров, Эскендер Сулейманов, Энвер Аметов, Владлен Абдулкадыров и Раим Айвазов — обвиняются в причастности к исламской политической партии "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической, но действующей без ограничения на уровне национальных законодательств многих стран мира.

18 июля 2019 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой есть призыв к России освободить всех украинских политзаключенных, включая фигурантов данного уголовного дела.

Как ранее сообщалось в УНН, 23 августа один из фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Билял Адилов объявил сухую голодовку "в связи с нечеловеческими условиями содержания в Ростовском СИЗО-1", которое длилось 3 дня.

Напомним, во время массовых обысков 27 марта 2019 года в оккупированном Крыму задержали несколько десятков крымских татар - среди которых был и Билял Адилов - по подозрению в якобы причастности к запрещенной на территории России и в оккупированном ею Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".