Зеленский: позиции "Венецианской комиссии" по КСУ учтут при подготовке судебной реформы

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Позиции Венецианской комиссии относительно решений Конституционного суда учтут при подготовке судебной реформы в Украине. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Европейской комиссии "За демократию через право", которое состоялось в формате видеоконференции, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Главы государства.

Так, отмечается, что Президент "солидарен с оценкой Венецианской комиссии, решение Конституционного Суда подрывает доверие общественности к конституционному правосудию в целом".

Также Глава государства благодарен за четкую рекомендацию Венецианской комиссии относительно обязательства государственных служащих, включая судей, в том числе и Конституционного Суда, подавать финансовые декларации, а также о необходимости иметь эффективный механизм их проверки и предусмотреть в законе соответствующие санкции для тех, кто сознательно подает ложные сведения, сообщили в пресс-службе.

"Два документа, которые комиссия сегодня формально одобрила, дают важные ориентиры для решения ключевых для меня задач: каким образом избежать причинения Конституционным Судом необратимого вреда антикоррупционной реформе и как реформировать сам Конституционный Суд системно, чтобы нынешняя ситуация больше не повторилась", - сказал Зеленский.

В своем блоге в Twitter он добавил, что "позиции комиссии учтут при подготовке судебной реформы в Украине".

Напомним, ранее сегодня Венецианская комиссия одобрила два вывода по Украине, касающихся решения Конституционного суда Украины и ситуации с антикоррупционным законодательством.

Как сообщал УНН, 9 декабря Венецианская комиссия вместе с Генеральным управлением по правам человека и верховенства права (DGI) Совета Европы обнародовали Срочный общий вывод о законодательной ситуации с механизмами противодействия коррупции в соответствии с решением Конституционного суда Украины №13-р/2020 от 27 октября.

В заключении отмечается, что решение КСУ "не имеет четкой аргументации и твердой основы в международном праве".

Кроме того 10 декабря Венецианская комиссия обнародовала второй вывод относительно ситуации с Конституционным судом Украины.

Заключение включает рекомендации Верховной Раде более четко прописать ситуации, при которых может быть ограничена деятельность КСУ, а судьям Конституционного суда рекомендуют более конкретно указывать причины неконституционности законов при принятии решений.

Так, Президент Владимир Зеленский 25 декабря обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства государства после резонансного решения Конституционного суда.

Отметим, 27 октября Конституционный суд Украины признал несоответствующей Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации.