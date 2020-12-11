В Нацбанке сократили полномочия председателя НБУ Шевченко

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Правление Национального банка Украины приняло решение об изменении распределения вертикалей подчинения, в частности сократив количество подразделений, которые подчинены главе НБУ Кириллу Шевченко, примерно на треть. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, передает УНН.

"Отныне председателю Национального банка подчиняется меньшее количество подразделений. В частности, решено разделить функции методологии регулирования деятельности и надзора за банками и небанковскими учреждениями между различными вертикалями подчинения", - сообщили в НБУ.

Как отмечается, теперь вертикаль "Пруденциального надзора и общие вопросы" разделено на две вертикали "Пруденциального надзора" и "Общий блок".

"К вертикали "Общий блок", оставшейся под контролем главы НБУ, относятся следующие подразделения: Департамент безопасности, Департамент персонала, Юридический департамент, Департамент внутреннего аудита, Департамент коммуникаций, Управление финансовых и операционных рисков, Офис НБУ, Секретариат Совета НБУ, Управление защиты прав потребителей финансовых услуг, Отдел режимно-секретной работы, Отдел по вопросам предотвращения и выявления коррупции", - указали в НБУ.

При этом к вертикали "Пруденциального надзора" теперь принадлежат следующие структурные подразделения: Департамент банковского надзора, Департамент выездных проверок, Департамент лицензирования, Департамент надзора за рынком небанковских услуг, Департамент финансового мониторинга.

"Руководить этой вертикалью правление Национального банка доверило опытному профессионалу Ярославу Мотузке", - добавили в регуляторе.

Добавим, по информации на сайте НБУ, сфера управления председателя Национального банка насчитывала 15 подразделений, часть из которых (5 подразделений) передали теперь в подчинение Ярославу Мотузке. При этом в вертикали, оставшейся под контролем главы НБУ, прибавилось Управление защиты прав потребителей финансовых услуг. Таким образом, подразделения в подчинении главы НБУ сократили примерно на треть.

Также отмечается, что "финансово-административный и операционный блок отныне подчиняется первому заместителю председателя НБУ Екатерине Рожковой". В состав этого блока, как сообщается, также теперь входит Департамент по управлению деятельностью корпоративного негосударственного пенсионного фонда Национального банка.

К вертикали "Монетарная стабильность", руководство которой осуществляет Дмитрий Сологуб, присоединен Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений.

К вертикали "Рыночные операции", которая остается под управлением Юрия Гелетия, присоединен Департамент методологии регулирования деятельности банков.

В вертикали "Платежные системы и наличный оборот" подчинение структурных подразделений не изменилось.

В регуляторе такое решение объяснили возможностью "обеспечить более результативное сопровождение законодательных изменений на небанковском финансовом рынке, которые готовятся в тесных консультациях с международными партнерами и должны определить новые правила его регулирования".

"Правление Нацбанка приняло это решение коллегиально и сформировало структуру подчинения, которая обеспечит эффективное развитие финансовой экосистемы, что среди прочего предусматривает усовершенствование банковского и небанковского надзора и методологии. Такую цель ставит перед собой правление Национального банка, работая над новой четырехлетней Стратегией НБУ", - добавили в Нацбанке.

Добавим, в октябре в Национальном банке Украины приняли решение, что сокращает полномочия первого заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой.

Как сообщал УНН, Совет НБУ 2 октября во время заседания принял решение объявить выговор и выразить недоверие первому заместителю председателя НБУ Екатерине Рожковой и заместителю председателя Дмитрию Сологубу. На это критично отреагировали в МВФ и посольстве США.

Отметим, глава НБУ Кирилл Шевченко работает в должности с 16 июля 2020 года. Ярослав Мотузка назначен на должность заместителя председателя НБУ 17 сентября 2020 года.