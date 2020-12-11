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Скандальный мэр Черкасс извинился перед Зеленским за саботаж карантина

Скандальный мэр Черкасс извинился перед Зеленским за саботаж карантина

Анатолий Бондаренко

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко публично попросил прощения у Президента Украины Владимира Зеленского за игнорирование карантина. При этом он отметил "среди шагов навстречу" и назначение одним из своих заместителей представительницу партии "Слуга народа" Анастасию Чубину. Об этом политик сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Я хотел бы в первую сказать о том, почему мы взяли в команду представителя (Анастасию Чубину - ред.) провластной фракции ("Слуга народа"- ред.). Потому что мы должны забыть о противостоянии между мэром и президентом. Вы знаете на сегодняшний я, как городской голова, хотел бы, в первую очередь, даже поизвиняться перед президентом. За то, что я, в принципе, не себя отстаивал, а отстаивал жителей нашего города. Я горячий человек, но я искренний человек и я всегда буду стоять бок о бок с патриотами, будут защищать нашу страну. Так что, господин президент, я хотел бы извиниться официально. И хотел сказать, что наша задача - совместно работать на Украину и так, как в исполнительном комитете мы должны отстаивать, в первую очередь интересы нашей страны", - отметил Бондаренко.

Также мэр Черкасс выразил надежду, что и противостояния в рамках городского совета тоже завершатся.

"И обращаюсь еще раз к депутатам Черкасского городского совета с просьбой забыть обо всех расприях предвыборных, забыть о выборах. Сегодня надо объединиться и работать над решением всех проектов социально-экономического развития Черкасс. Есть пандемия коронавируса, нам нужно с холодной головой к этому относиться и спокойно жить, спокойно работать. И обязательно лечить жителей города. Сегодня есть плохие погодные условия... наши коммунальщики целую ночь работали, чтобы жителям города было спокойно двигаться по тротуарам и дорогам. Мы должны забыть обо всем сегодня", - подытожил Бондаренко.

Напомним, что история конфликта между городским головой Черкасс Анатолием Бондаренко и Президентом Украины Владимиром Зеленский началась 30 апреля. Тогда в Черкассах смягчили карантин для части предпринимателей.

Далее с критикой таких действий выступил министр здравоохранения Максим Степанов, находясь с рабочей поездкой в Черкасской области.

После этого Черкасским отделом полиции было открыто уголовное производство по факту ослабления карантинных мероприятий в Черкассах.

Решение о смягчении ограничений приняла городская власть, что противоречит постановлению Кабмина о карантинных мероприятиях. Уже 7 мая суд запретил Черкассам смягчать карантин.

20 мая Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что считает мэра Черкасс бандитом, из-за чего Анатолий Бондаренко подал иск в Печерский районный суд Киева против Президента Украины Владимира Зеленского о защите чести и достоинства.

25 ноября Апелляционный суд подтвердил отказ в удовлетворении иска мэра Черкасс Анатолия Бондаренко к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о защите чести и достоинства и взыскании компенсации морального вреда в полном объеме.

Источник: УНН
Теги: Украина, Черкассы и Черкасская область, Президент, мэр, Владимир Зеленский
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