Кислица назвал "истеричной" реакцию России на резолюцию ООН по Крыму
Сергей Кислица
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Реакция России на принятие Генассамблеей ООН резолюции по милитаризации Крыма была несколько истеричной, считает постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. В комментарии "Крым.Реалии" он отметил, что российская сторона традиционно озвучивает обвинения в адрес Украины и пытается "сменить тему дискуссии", передает УНН.
"После того, как представители государств в зале Генассамблеи не отреагировали на призыв делегации России не голосовать за проект, мы услышали традиционный российский нарратив с обвинениями в адрес Украины, с какими-то истерическими нотками, а также стали свидетелями попытки резко сменить тему дискуссии. Такой шаг, очевидно, был направлен на отвлечение внимания не только от усиленного содержания резолюции, но и от фактического уменьшения пророссийски настроенного пула стран-членов ООН по вопросу Крыма", - считает Кислица.
Напомним, ГА ООН в понедельник приняла предложенную Украиной резолюцию о проблеме милитаризации аннексированного Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. В поддержку документа проголосовали 63 страны, еще 17 государств выступили против, 62 воздержались.
Среди проголосовавших против, кроме России, были Беларусь, Армения, КНР, Сербия, Кыргызстан, Иран, КНДР и Венесуэла.
Как сообщал УНН, накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "агитационной фальшивкой" внесенную Украиной и принятую 7 декабря на пленарном заседании Генассамблеи ООН резолюцию по проблеме милитаризации аннексированных Москвой Крыма и Севастополя.