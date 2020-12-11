Избрание меры пресечения Януковичу: в понедельник рассмотрят заявление об отводе судьи

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Судья Печерского районного суда Киева Татьяна Ильева 14 декабря рассмотрит заявление об отводе судьи Вячеславу Подпалому от повторного рассмотрения ходатайства прокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года. Об этом журналисту УНН сообщил прокурор по делу Алексей Донский.

"Рассмотрение состоится в 8:00 в понедельник, 14 декабря", - сказал Донский.

По его словам, автоматический автораздел определил Татьяну Ильеву для рассмотрения заявления об отводе судьи.

Напомним, Януковичу выделили бесплатного адвоката из-за неявки его защитников в суд.

Как сообщалось, суд отказал Януковичу в выступлении по видеосвязи на заседании по избрании ему меры пресечения по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Напомним, Печерский районный суд Киева отказал прокурорам в отводе адвоката Януковича Александра Горошинского от участия в деле об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана и назначил рассмотрение об избрании меры пресечения.

Ранее Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.