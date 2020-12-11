ООС: боевики трижды открывали огонь из гранатомета и стрелкового оружия

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, 11 декабря, в полосах ответственности наших подразделений российско-оккупационные войска три раза пренебрегли режимом прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.

Так, в направлении наших позиций недалеко от населенного пункта Марьинка противник вел провокационный огонь из автоматического станкового гранатомета.

Открывали огонь вооруженные формирования Российской Федерации и в районе населенных пунктов Водяное и Зайцево, применив на этих участках стрелковое оружие.

Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Кроме того, должным образом выполняют задачи в районе проведения операции другие составляющие сил обороны. Саперами ГСЧС разминировано почти 5 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 86 взрывоопасных предметов.

"Объединенные силы полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции на территории Луганской и Донецкой областей", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 10 декабря российско-оккупационные войска восемь раз нарушили договоренности, достигнутые во время заседания Трехсторонней контактной группы.