Трамп в свете новостей о младшем Байдене по-новому оценил разговор с Зеленским

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Действующий президент США Дональд Трамп вспомнил о своем скандальном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским, назвав его “лучше, чем идеальный”, после новостей о расследовании в отношении сына избранного президента США Джо Байдена Хантера, передает УНН со ссылкой на Twitter Трампа.

“Теперь выясняется, что мой телефонный звонок Президенту Украины, который многие, в том числе и я, назвали „идеальным“, был даже лучше. Я предсказал коррупцию Байдена, сказал позвонить генеральному прокурору, который, возможно, знал о коррупции, во время обмана с импичментом”, — написал американский Президент.

Он также выразил уверенность, что расследование в отношении Хантера Байдена убедит судей Верховного суда отменить выборы, потому что в новой администрации будет “скандальная неразбериха”.

Напомним, 9 декабря стало известно о том, что в США касательно Хантера Байдена, сына Джо Байдена, проводится расследование, касающееся налоговых отчислений. Прокуратура в американском штате Делавэр днем ранее уведомила адвокатов Хантера Байдена о следственных мероприятиях.



Как сообщал УНН, в прошлом году в США прогремел скандал после телефонного разговора Зеленского с Трампом. Последнего обвиняли в злоупотреблении властью с целью получения компрометирующих материалов против основного противника на предстоящих президентских выборах — Джо Байдена.

Позже это привело к тому, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси 24 сентября 2019 года инициировала расследование, предваряющее объявление импичмента Трампу.