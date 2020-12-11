Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,08 0,0344  EUR: 33,99 0,0388 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Локдаун обойдется Украине в около 750 млн долл. - экономист
Локдаун обойдется Украине в около 750 млн долл. - экономист
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6060

В Минкульте работают над включением украинского борща в культурное наследие ЮНЕСКО

В Минкульте работают над включением украинского борща в культурное наследие ЮНЕСКО

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Министерстве культуры и информационной политики нацелены на включение украинского борща к культурному наследию ЮНЕСКО. Для этого 18 декабря в Украине пройдет онлайн-фестиваль "Культура и традиция приготовления украинского борща". Об этом в своем Telegram-канале написал глава Минкульта Александр Ткаченко, передает УНН.

"Мы в МКИП нацелены на включение украинского борща к культурному наследию ЮНЕСКО. Речь не идет о гастрономической идентификации. Этот вопрос защиты важной культурной составляющей и части истории. Признание борща объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО - поставит точку в специально созданных дискуссиях относительно этнической родины рецепта блюда. Как говорила мне моя бабушка, а ей - ее бабушка: борщ - украинский. Для этого 18 декабря МКИП и Общественная организация "Институт культуры Украины" вместе с шеф-поваром Евгением Клопотенко проведут онлайн-фестиваль "Культура и традиция приготовления украинского борща", - сказал Александр Ткаченко.

Он отметил, что в рамках фестиваля 25 участников соберутся вместе и каждый приготовит блюдо по различным уникальным рецептам, в зависимости от традиций области.

"Все же в онлайн - а значит любой рецепт можно записать и повторить дома. Или присоединиться к процессу и готовить параллельно. Ставьте себе напоминание и запасайтесь продуктами, будет круто", - добавил Ткаченко.

Напомним, в парижском кафе борщ назвали традиционным "русским супом".

Источник: УНН
Теги: Украина, культура, борщ, наследие, ЮНЕСКО
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.