Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,08 0,0344  EUR: 33,99 0,0388 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Локдаун обойдется Украине в около 750 млн долл. - экономист
Локдаун обойдется Украине в около 750 млн долл. - экономист
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5100

Кулеба пригласил нового главу МИД Литвы посетить Украину

Кулеба пригласил нового главу МИД Литвы посетить Украину

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба первым из иностранных коллег поздравил Габриелюса Ландсбергиса с назначением на должность министра иностранных дел Литвы и пригласил его совершить визит в Украину, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Как сообщили в МИД, министры высоко оценили стратегический уровень отношений Украины и Литвы и договорились укреплять взаимодействие в рамках Люблинского треугольника для противодействия общим вызовам и угрозам.

Отдельной темой разговора стало сотрудничество двух стран в сфере международной безопасности, отметили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакцина, Донбасс и возможный визит в Киев: Зеленский провел переговоры с президентом Литвы

"Министры также обсудили координацию усилий с целью смягчения последствий пандемии для экономики и договорились сотрудничать в вопросе поставки вакцины против COVID-19", - говорится в сообщении.

Справка: Люблинский треугольник - платформа для политического, экономического, культурного и социального сотрудничества Украины, Литвы и Польши. Проект подчеркивает важность интенсификации взаимодействия между Европейским Союзом, Североатлантическим альянсом и Восточным партнерством. Совместную декларацию о создании треугольника министры иностранных дел трех стран подписали 28 июля 2020 года в городе Люблин (Польша).

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Литва
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.