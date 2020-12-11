Кулеба пригласил нового главу МИД Литвы посетить Украину

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба первым из иностранных коллег поздравил Габриелюса Ландсбергиса с назначением на должность министра иностранных дел Литвы и пригласил его совершить визит в Украину, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Как сообщили в МИД, министры высоко оценили стратегический уровень отношений Украины и Литвы и договорились укреплять взаимодействие в рамках Люблинского треугольника для противодействия общим вызовам и угрозам.

Отдельной темой разговора стало сотрудничество двух стран в сфере международной безопасности, отметили в ведомстве.

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"Министры также обсудили координацию усилий с целью смягчения последствий пандемии для экономики и договорились сотрудничать в вопросе поставки вакцины против COVID-19", - говорится в сообщении.

Справка: Люблинский треугольник - платформа для политического, экономического, культурного и социального сотрудничества Украины, Литвы и Польши. Проект подчеркивает важность интенсификации взаимодействия между Европейским Союзом, Североатлантическим альянсом и Восточным партнерством. Совместную декларацию о создании треугольника министры иностранных дел трех стран подписали 28 июля 2020 года в городе Люблин (Польша).