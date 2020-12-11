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НАТО не планирует совместных учений с Россией: заявление

НАТО не планирует совместных учений с Россией: заявление

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Практическое сотрудничество России с НАТО приостановлено в результате незаконной аннексии Крыма в 2014 году. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря альянса Оаны Лунгеску, которое есть в распоряжении УНН.

“НАТО не планирует проводить учения с Россией. Наше практическое сотрудничество по-прежнему приостановлено из-за незаконной и неправомерной аннексии Крыма Россией у Украины в 2014 году”, — заявила спикер.

Отметим, ранее ряд российских СМИ сообщили о том, что корабли ВМФ России впервые за 10 лет проведут совместные с НАТО учения.

По данным росСМИ, учения под названием “АМАН-2021” должны пройти в феврале 2021 года в акватории Пакистанского порта Карачи, в них намерены принять участие как корабли Черноморского флота России, так и ВМФ США, сообщили журналисты.

Как сообщал УНН, в ноябре в Черное море вошли три корабля ВМС Египта для проведения первых совместных учений с Черноморским флотом РФ.

Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО
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